Нарышкин отметил успехи военной разведки в выполнении поставленных руководством РФ задач

Директор СВР РФ добавил, что эффективное сотрудничество военной разведки со службой послужит общему делу победы над нацизмом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Военная разведка России с успехом справляется со всеми поставленными руководством страны задачами, эффективное сотрудничество военной разведки со Службой внешней разведки (СВР) РФ послужит общему делу победы над нацизмом. Об этом говорится в поздравлении директора службы Сергея Нарышкина главе Минобороны России Сергею Шойгу по случаю Дня военного разведчика.

"Страницы истории военной разведки полны имен мужественных и талантливых людей, храбро служивших своему Отечеству, добывавших ценнейшие сведения подчас с риском для собственной жизни, которые были необходимы для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности", - отмечается в документе, размещенном на сайте службы. Как считает Нарышкин, нынешнее поколение военных разведчиков верное лучшим традициям предшественников совершенствует профессиональные умения и навыки, проявляя при этом самоотверженность и мужество.

По словам директора СВР, военная разведка на сегодняшний день обладает богатым опытом и уникальными возможностями. Она успешно справляется со всеми поставленными руководством России задачами. Нарышкин выразил уверенность в том, что товарищеское взаимодействие и эффективное сотрудничество между военной разведкой со СВР послужат общему делу победы над нацизмом. Он пожелал Шойгу боевого настроя, новых достижений в службе, крепкого здоровья и благополучия.

День военного разведчика установлен приказом главы минобороны РФ от 5 ноября 2000 года. Ныне профессиональный праздник ВС РФ отмечается в соответствии с указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации".