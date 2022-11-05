МИД РФ: США безуспешно пытаются сделать санкции механизмом политического шантажа

В ведомстве отметили, что Куба является примером такой пагубной политики

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вашингтон безуспешно пытается придать односторонним санкциям статус механизма политического шантажа, Куба является примером такой пагубной политики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с принятием резолюции Генассамблеи ООН против экономической блокады, введенной Соединенными Штатами против Кубы.

"Очевидно, что США безуспешно пытаются придать пресловутой "доктрине Монро" глобальный охват, а незаконным односторонним санкциям - статус инструмента принуждения несогласных или универсального механизма политического шантажа. Куба - яркий пример порочности этой пагубной политики, используемой Вашингтоном для решения своих конъюнктурных задач вопреки мнению подавляющей части мирового сообщества", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что отданный США голос против резолюции указывает на отсутствие изменений политики Вашингтона по отношению к Кубе, даже несмотря на недавние "косметические" послабления санкций.

"Администрация Джо Байдена проголосовала против данной резолюции, что отражает продолжающиеся противозаконные, несправедливые и деструктивные действия в отношении Кубы", - заявили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что Москва будет добиваться "полной и безусловной" отмены блокады Кубы.