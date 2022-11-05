Стремоусов сообщил об активной работе артиллерии на Херсонском направлении

Вице-губернатор Херсонской области добавил, что "слышны и одиночные разрывы, и РСЗО как входящие, так и исходящие"

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Ствольная и реактивная артиллерия активно работает на Херсонском направлении. Об этом сообщил в субботу вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Сейчас жестко работает артиллерия на Херсонском направлении. Слышны и одиночные разрывы, и РСЗО как входящие, так и исходящие", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что за последнюю неделю такая активность отсутствовала.

Ранее в субботу Стремоусов сообщил, что украинские войска не прекращают попыток "прощупать" линию обороны в Херсонской области, однако ситуация остается без изменений.