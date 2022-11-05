Замглавы МИД РФ встретился в Тегеране с главой МИД Ирана

Подробности встречи не приводятся

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел в Тегеране встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях первой встречи национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН, которая проходит в субботу.

"На полях первой встречи национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН в Тегеране заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства России в Иране.

Подробности не приводятся.