Замглавы МИД РФ встретился в Тегеране с главой МИД Ирана

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел в Тегеране встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях первой встречи национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН, которая проходит в субботу.
"На полях первой встречи национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН в Тегеране заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства России в Иране.
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