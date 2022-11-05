В ДНР сообщили, что ВСУ разрушили в республике около сотни объектов культуры

Как отметил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, в настоящее время стоит задача по их постепенному восстановлению

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Украины разрушили в Донецкой Народной Республике (ДНР) сотни объектов культуры, сейчас стоит задача по их постепенному восстановлению. Об этом написал в Telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в субботу.

"Разрушенных объектов культуры, которых у нас в Республике около сотни в Донецке, Мариуполе, Горловке, Волновахе, Новоазовске… Это сельские клубы, библиотеки, музеи и школы искусств. Многие учреждения сейчас находятся в стадии восстановления, я о них рассказывал, к ремонту других скоро приступим", - написал Хоценко.

При этом несмотря на разрушенную инфраструктуру артисты продолжают давать концерты, а дети занимаются творчеством. Также будет восстановлен Мариупольский художественный музей имени Куинджи, отметил Хоценко.

Мариупольский художественный музей имени Архипа Куинджи основан в 2010 году, он располагался в особняке 1902 года постройки. До начала конфликта в Донбассе здесь находились около 2 000 экспонатов, в числе которых работы самого Куинджи. В результате боев здание сильно пострадало, часть уцелевших экспонатов были переданы на временное хранение в музеи Донецка.

Художественный музей был филиалом мариупольского краеведческого музея. Это учреждение в ходе боевых столкновений в городе утратило 95% своего фонда.