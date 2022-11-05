5 ноября, 12:28
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о попадании под обстрел ВСУ церкви в селе Любимовка

Коммунальные службы и волонтеры восстанавливают здание

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Украинский снаряд попал в здание церкви в селе Любимовка Запорожской области. Об этом сообщил в субботу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"ВСУ обстреляли села Любимовка и Высокое Михайловского района Запорожской области. В селе Любимовка снаряд попал в церковь", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, коммунальные службы и волонтеры восстанавливают здание.

Рогов добавил, что в Высоком ударной волной повреждены окна жилых домов, а также спортивного и административного зданий. 

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