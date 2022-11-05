Путин поручил разработать программу сотрудничества со странами СНГ в сфере картографии

При создании портала планируется использовать российскую платформу "Национальная система пространственных данных"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать программу сотрудничества с государствами СНГ в области картографии, кадастрового учета, пространственных данных. Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ в целях создания к 1 января 2025 г. портала пространственных данных государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - портал пространственных данных) обеспечить разработку программы сотрудничества государств - участников СНГ в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество", - говорится в одном из пунктов.

При создании портала планируется использовать российскую платформу "Национальная система пространственных данных". Кабмин РФ также должен утвердить план-график мероприятий по разработке этой системы, наделить Роскадастр полномочиями на работы, связанные с созданием портала. Доклад по этим вопросам Путин ждет до 30 июня 2023 года, далее - раз в полгода.

Минфину России поручено обеспечить в 2023-2025 годах финансирование расходов на создание портала пространственных данных в объеме и в сроки, предусмотренные планом-графиком. Срок исполнения этого поручения - до 30 сентября 2023 года.

Росреестру совместно с МИД России нужно согласовать с партнерами по СНГ соответствующую программу и план-график, а также решить вопросы, связанные с использованием ресурса Содружества Независимых Государств (e-cis.info) для создания портала пространственных данных. Им же поручено обеспечить обмен геопространственной информацией в рамках Соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 года с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне. Сделать это нужно также до 30 сентября 2023 года.