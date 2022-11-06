Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины

Из-за непредсказуемости в действиях Киева сложно прогнозировать, как долго ЗАЭС будет получать энергию по ЛЭП, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Украина возобновила подачу энергии по ЛЭП на Запорожскую АЭС. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Да, ЗАЭС была снова запитана примерно в десять вечера в субботу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Рогова, Киев ранее специально прекратил подачу энергии для ЗАЭС по ЛЭП, чтобы нанести ущерб станции и оставить жителей Энергодара без тепла. "Они [на Украине] говорят о том, что отремонтировали линии [электропередачи], но там нечего было ремонтировать. Они специально отключали для того, чтобы нанести ущерб атомной станции и создать по сути аварийную ситуацию, когда блоки были в состоянии горячего останова, нагревался контур и подавалось тепло для жителей Энергодара", - отметил он.

Рогов обратил внимание на то, что из-за непредсказуемости в действиях Украины сложно прогнозировать, как долго ЗАЭС будет получать энергию по ЛЭП. "Надолго ли включили - большой вопрос. Запасы топлива для дизель-генераторов (которые питают ЗАЭС, когда не производится энергоснабжение по ЛЭП) естественно пополняются", - заключил глава движения.

В четверг советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что Украина отключила две ЛЭП, по которым Запорожская АЭС получает электроэнергию, в результате два энергоблока перестали снабжать теплом дома Энергодара. Он напомнил, что для подачи тепла пятый и шестой реакторы ранее были переведены из режима холодного останова в горячее. По словам Карчаа, Украина своими действиями создала угрозу ядерной безопасности, потому что обратный перевод в состояние холодного останова ядерных реакторов на дизель-генераторах противоречит всем существующим регламентам и стандартам.