Слуцкий назвал обращение посольства США к россиянам поводом для разбирательства

Американским дипломатам "осталось только дойти до прямых призывов к антигосударственным действиям", считает глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Обращение посольства США в России к гражданам страны должно стать поводом для разбирательства, а также для выражения протеста американскому послу. Такое мнение в четверг выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Вашингтон опустился до крайности в попытках наглого и неприкрытого вмешательства в дела суверенного государства - России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, заметив, что "американская дипмиссия решила применить и лучшие приемы по моральной сегрегации населения, разделяя граждан на "правильных" для США, с которыми можно солидаризироваться, и "неправильных".

По словам депутата, дипломатам США "осталось только дойти до прямых призывов к антигосударственным действиям". "Очевидно - и не только для меня - это прямой повод для разбирательства и на парламентском уровне, и выражения протеста американскому послу", - указал Слуцкий.

Ранее посольство США опубликовало в Twitter обращение к народу России, в котором американские дипломаты выразили солидарность с теми, "кто стремится создать более мирное будущее". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал обращение американского диппредставительства примером цинизма и моральной деградации.