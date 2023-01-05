Мирошник заявил, что Украина может обвинить Россию в нарушении режима тишины

Киев может начать объявлять воздушную тревогу, считает бывший посол Луганской Народной Республики в Москве

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении объявленного Москвой режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации. Об этом заявил ТАСС в четверг бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"Чтобы объявить о срыве режима прекращения огня, Киев может удариться в тотальные провокации, в которых будет обвинять Россию. К примеру, завтра с 07:00 их сирены воздушной тревоги будет перманентно гудеть без каких бы то ни было оснований. Что будут выкрикивать их "подоляки" вы, уверен, догадываетесь", - сказал он.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.