Небензя рассчитывает, что новый кабинет министров Израиля не пойдет по пути эскалации

Эскалация напряженности на фоне посещения 3 января министром нацбезопасности страны территории комплекса мечети "Аль-Акса" вызывает самую серьезную озабоченность, отметил постоянный представитель РФ при ООН

ООН, 6 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что новый кабинет министров Израиля не пойдет по пути эскалации, а проявит политическую волю и откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий на земле. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По словам дипломата, эскалация напряженности на фоне посещения 3 января министром национальной безопасности Израиля в сопровождении израильских сил безопасности территории комплекса мечети "Аль-Акса" вызывает самую серьезную озабоченность. "Данный инцидент сложно воспринимать иначе в свете событий 2000 года, когда визит Ариэля Шарона под охраной сотен полицейских на Храмовую гору послужил "спусковым механизмом" для начала "второй Интифады", унесшей жизни нескольких тысяч человек с обеих сторон", - обратил внимание он.

"Вновь напоминаем о недопустимости нарушения исторического и правового статус-кво Иерусалима - колыбели трех монотеистических религий - и расположенных в нем Священных мест, - сказал Небензя. - Отмечаем при этом стабилизирующую роль Иорданского Хашимитского Королевства, исторически отвечающего за защиту мусульманских святынь Иерусалима и обеспечение свободного доступа к ним. Разногласия вокруг этого города остаются одним из основных источников нестабильности не только в зоне палестино-израильского конфликта, но и на всем Ближнем Востоке. Подобные шаги грозят окончательно "раскачать" ситуацию и привести к полномасштабным вооруженным столкновениям, свидетелями которых мы уже не раз становились".

"В этой связи настоятельно призываем обе стороны проявлять сдержанность, а также отказаться от провокационных шагов и односторонних действий, - отметил постпред РФ. - Рассчитываем, в частности, что новый израильский кабинет не пойдет по пути эскалации, а проявит политическую волю и откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий на земле, включая разрушение домов палестинцев и конфискацию их собственности, в целях скорейшего возобновления процесса мирного урегулирования".