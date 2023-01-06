Сальдо считает, что сутки тишины ничего не изменят на фронтах, но сохранят жизни солдат

По словам врио губернатора Херсонской области, большая часть украинских военнослужащих не хочет воевать, но их начальники продолжают отдавать им преступные приказы обстреливать мирные города

ГЕНИЧЕСК, 6 января./ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сутки действия режима прекращения огня ничего не изменят на фронтах, но сохранят жизни солдат. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

"Это не перемирие, о котором вдруг заговорили представители киевского режима, явно получившие инструкции от своих западных кураторов. Это жест доброй воли. За одни сутки ничего не изменится на фронтах, а солдаты, находящиеся (пока) по разные стороны соприкосновения, останутся живыми", - написал он.

По его словам, большая часть украинских военнослужащих не хочет воевать, но их начальники продолжают отдавать им преступные приказы обстреливать мирные города.

"И свои же солдаты для них - это пушечное мясо. В частности, Донецк сегодня ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины, подвергся демонстративному варварскому артиллерийскому обстрелу. Вся вина за такую бесчеловечность ложится на киевский режим. Эти люди, если их еще можно назвать людьми, ответят за свои действия. Наказание будет крайне суровым", - добавил Сальдо.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 8 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины отвергли идею временного прекращения огня на Рождество.