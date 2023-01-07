Медведев карикатурой прокомментировал выборы спикера Палаты представителей Конгресса США

По словам Зампреда Совета безопасности РФ, правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а "тащили свиную тушу"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал карикатуру по случаю затянувшихся выборов спикера Палаты представителей Конгресса США.

"15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу", - написал Медведев в своем Telegram-канале в субботу. Пост проиллюстрирован карикатурой, на которой слон и осел (символы, соответственно, Республиканской и Демократической партий США) тащат телегу со свиньей. На заднем фоне также изображена статуя Свободы с жестом "фейспалм".

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти в ночь на субботу был избран ее спикером в 15-м туре голосования. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность еще во вторник, однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов.

До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса оставалась, по сути, парализованной, так как законодатели не имели возможности принять присягу и перейти к полноценной деятельности.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера. Десятый же тур провели впервые за 164 года. В 1859 году для выборов спикера нижней палаты потребовалось 44 тура.