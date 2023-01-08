8 января, 07:47
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о повреждении здания автомагазина в Еленовке в результате удара ВСУ

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Здание автомагазина повреждено в результате ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Еленовка, расположенного к югу от Донецка. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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Украинские силовики обстреляли поселок из РСЗО в 02:05 (совпадает с мск).

"По уточненной информации, в результате ночного обстрела поселка городского типа Еленовка зафиксированы повреждения здания автомагазина по улице Ленина", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье в ДНР сообщили, что украинские силовики также нанесли удары по электростанциям в населенных пунктах Зугрэс и Новый Свет, есть пострадавшие. 

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