Ульянов назвал безопасность ядерных установок на ЗАЭС абсолютным приоритетом для России

Как отметил постпред РФ при международных организациях в Вене, физическая целостность объектов станции поддерживается и укрепляется силами российских специалистов

ВЕНА, 9 марта. /ТАСС/. Безопасность ядерных установок на Запорожской АЭС (ЗАЭС) является абсолютным приоритетом для России, физическая целостность объектов ЗАЭС поддерживается и укрепляется силами российских специалистов. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

"Считаем своим долгом напомнить, что безопасность ядерных установок является абсолютным приоритетом для нашей страны", - сказал Ульянов. При он остановился на конкретных усилиях российской стороны по обеспечению ядерной безопасности и физической ядерной безопасности (ФЯБ) на ЗАЭС. "В первую очередь, подтверждаем, что физическая целостность объектов ЗАЭС поддерживается и укрепляется силами российских специалистов. Российской стороной налажена системная работа по восстановлению поврежденных в результате нападений вооруженных сил Украины зданий, оборудования и инфраструктуры", - констатировал Ульянов.

Основной риск нарушения выдвинутого гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси первого принципа безопасности, по его словам, представляют именно украинские атаки и обстрелы. "Россия уделяет большое внимание обеспечению должной работоспособности систем и оборудования ядерной безопасности и ФЯБ на ЗАЭС. Все положенные регламентные работы выполняются", - подчеркнул поспред РФ. "Напоминаем, что находящиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ проинформированы о технических деталях новых защитных сооружений и имеют к ним доступ", - указал Ульянов.

"В отношении эксплуатационного персонала станции вновь отмечаем, что наибольший стресс работники ЗАЭС испытывают от осуществляемых подконтрольными Киеву формированиями обстрелов, а также от непрекращающихся угроз со стороны украинских спецслужб. Россия же прилагает огромные усилия для поддержания рабочей обстановки на станции и приемлемых условий для жизни семей атомщиков в городе Энергодаре", - отметил постпред России. Кроме того, он заверил, что "на персонал ЗАЭС не оказывается никакого давления по заключению контрактов с российским АО "Эксплуатирующая организация ЗАЭС".

"Согласны с формулировками доклада относительно уязвимого положения ЗАЭС в контексте обеспечения внешнего энергоснабжения", - продолжил Ульянов. Российские специалисты, по его словам, продолжают работы по установке дополнительных мобильных дизельных генераторов, обеспечению поставок топлива для них, а также оперативному ремонту распределительных устройств и линий электропередачи, подвергающихся ударам со стороны ВСУ. "Логистические цепочки поставок оборудования и запчастей на ЗАЭС обеспечиваются российской стороной", - заключил постпред РФ в Вене.