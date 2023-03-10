Дипломат РФ заявила, что СБ ООН после реформы должен насчитывать не более 20 стран

Россия выступает за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности, отметила советник российского постоянного представительства при всемирной организации Дина Гильмутдинова

ООН, 10 марта. /ТАСС/. Оптимальный состав Совета Безопасности ООН после его реформы не должен превышать 20 стран, расширение до 25-26 членов является чрезмерным. Об этом заявила в среду советник российского постоянного представительства при всемирной организации Дина Гильмутдинова, выступая на неформальном заседании Генеральной Ассамблеи.

"Вопрос реформы Совета Безопасности ООН является не только одним из важнейших, но и наиболее сложных в повестке дня всемирной организации. Это обусловлено тем, что речь идет об органе, который в соответствии с Уставом ООН несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, - сказала дипломат. - Последовательно исходим из того, что главным ориентиром реформы совета остается придание ему более представительного характера. Усилия по расширению совета не должны сказываться на его способности эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы".

"Мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать 20 членов, - отметила советник миссии РФ. - Предложение нарастить состав до 25-26 или даже больше членов, которое выдвигает ряд делегаций, видится чрезмерным".

По словам Гильмутдиновой, Россия выступает за придание СБ ООН более сбалансированного характера, отражающего современную картину мира, что "требует большего вовлечения в его работу развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки". "Мы не видим добавленной стоимости, чтобы увеличивалось в Совете Безопасности число наиболее развитых государств, прежде всего из Западной Европы, которые с точки зрения справедливой представленности в этом органе всех регионов мира и так располагают в нем необоснованным большинством", - подчеркнула дипломат.