Дипломат РФ заявила, что США невыдачей виз на сессию ООН дискриминируют НПО России

Москва усматривает в этой мере "попытку отрезать наше научно-академическое сообщество, обладающее необходимой экспертизой в области информационной безопасности, от дискуссий в рамках группы", отметила Ирина Тяжлова

ООН, 10 марта. /ТАСС/. США проводят в отношении сотрудников российских неправительственных организаций (НПО) дискриминационную политику, отклонив все заявки на их участие в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Об этом заявила в четверг представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании группы.

"Хотели бы вновь привлечь внимание к тому факту, что перед четвертой сессией группы были отклонены заявки на выдачу виз всем российским организациям, аккредитованным при рабочей группе открытого состава, - сказала дипломат. - Мы бы могли сегодня услышать больше интересных докладов, однако, к сожалению, наблюдаем дискриминационную политику в отношении представителей НПО от Российской Федерации".

"Усматриваем в этом вопиющую попытку отрезать наше научно-академическое сообщество, обладающее необходимой экспертизой в области информационной безопасности, от дискуссий в рамках группы, - подчеркнула представитель РФ. - Надеемся, что в будущем подобная практика не повторится".

Ранее Тяжлова сообщила, что американская сторона отказала в визах нескольким российским делегам, планировавшим участвовать в сессии группы.