Лавров считает, что события в Грузии очень напоминают киевский "майдан"

Глава МИД РФ назвал лицемерными высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по ситуации в Грузии

ТАСС, 10 марта. Недавние события в Грузии очень напоминают киевский "майдан", ситуация вокруг законопроекта об иноагентах была лишь поводом для начала попытки силовой смены власти. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти", - сказал он.

По словам Лаврова, сам закон "бледнеет по сравнению с тем, как регулируется деятельность некоммерческих организаций в Соединенных Штатах, Франции, Индии, Израиле". "К тому же за нарушение аналогичного закона в Соединенных Штатах - до $250 тыс. штраф и до пяти лет тюрьмы в рамках уголовного преследования, - заметил министр. - В Грузии неизмеримо меньшая сумма - $9 тыс. и никакого уголовного преследования".

Глава МИД РФ также обратил внимание на слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по событиям в Грузии, назвав его высказывания лицемерием. "И тем не менее, несмотря на то что в целом ряде европейских стран такие же нормы, гораздо более жестокие нормы на ту же тему <...> существуют, господин Боррель, не моргнув глазом, заявлял, что закон, который грузины продвигают в правящей партии "Грузинская мечта", противоречит европейским ценностям, ставит блок на пути присоединения Грузии к Европейскому союзу. В общем, лицемерие, конечно, очевидное", - сказал Лавров.

"И когда правительство, правящая коалиция, правящая партия в итоге объявили, что они отзывают этот закон, причем отзывают окончательно, как я услышал, и что они выпускают 170 или сколько там было зачинщиков беспорядков, арестованных, на свободу, несмотря на то, что есть видеосвидетельства того насилия, которое они проявляли и которое, конечно же, является нарушением любых демократических норм и заслуживает судебного преследования. И тем не менее правительство их освободило, - добавил он. - И сейчас уже оппозиционеры без какой-либо передышки сказали: "Нет, вот вы пошли нам навстречу только в первом вопросе, а сейчас уходите в отставку". И, понимаете, позиция Запада, того же Госдепартамента, который пафосным тоном заявляет о недопустимости подобного отношения к гражданскому обществу, вызывает уже просто улыбку. Это те самые правила, о которых говорит Запад. Мы говорим о международном праве, а Запад говорит о правилах, на которых должен быть основан миропорядок".

Отношение Запада к протестам

Лавров указал на разное отношение Запада к протестам оппозиции в Грузии и Молдавии. "В Грузии оппозиция не то, что ей можно, она обязана делать то, что она хочет, а в Молдове протесты против действующей власти осуждаются, потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западные интересы отражает правительство и президент", - сказал он.

По словам Лаврова, странам, расположенным вокруг России, следует сделать выводы об опасности курса на вовлечение в "зону ответственности" США. Он отметил при этом, что Запад, комментируя спецоперацию РФ на Украине, прямо признает, что его гегемония в мировых делах стоит под вопросом. "Когда США и их союзники по НАТО комментируют события на Украине, нашу специальную военную операцию, они требуют нанести РФ стратегическое поражение на поле боя, прямо признавая, что речь идет об экзистенциальном конфликте, от исхода которого зависят интересы Запада в сфере глобальной безопасности, если говорить по-простому, от исхода которого зависят перспективы гегемонии Запада во главе с США и перспективы их доминирования в мировых делах", - заявил глава МИД РФ.

По его словам, события в Грузии "оркестрируются" извне. "События в Грузии, конечно же, оркестрируются извне. Они имеют ту же природу - это то же желание создать раздражитель на границах России", - сказал он.

"Причем раздражитель в стране, где нынешнее правительство так же, как и правительство [экс-президента Украины Виктора] Януковича в 2013 году, думает прежде всего об экономических интересах страны и отказывается присоединяться к антироссийским санкциям, мотивируя это вовсе не тем, что они являются пророссийскими политиками, а тем, что экономические и торговые связи с РФ, поставки газа, встречные поставки вина, коньяков, "Боржоми", сельскохозяйственной продукции, они дают львиную долю грузинскому внешнеторговому бюджету", - отметил министр.

По словам Лаврова, Грузия не хочет отказываться от этого сотрудничества, хотя ее заставляют принести в жертву свои национальные интересы. "То есть и там, и там были совсем не пророссийские правительства, которые просто думали о себе, а не о том, что им приказали", - добавил он.