Лавров заявил, что на Западе ждали предлога, чтобы "вцепиться" в Россию

По словам главы МИД РФ, Западу не нравится, что Россия критикует его за попытки стран "жить за счет других" в постколониальную эпоху

ТАСС, 10 марта. Запад ждал предлога, чтобы "вцепиться" в Россию, из-за того что Москва стала восприниматься как слишком самостоятельный игрок на международной арене. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"[На Западе] ждали предлога, чтобы вцепиться в Россию. Ждали момента, чтобы это сделать, потому что Россия стала восприниматься как слишком самостоятельный игрок, который набирает, может, не такую мощную экономическую силу, как Китай и Индия, но тем не менее остается в ряду ведущих экономик и имеет достаточно серьезные морально-политические позиции на международной арене, выступая по ключевым для развивающихся стран вопросам с позиции справедливости", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Западу также не нравится, что Россия критикует его за попытки стран "жить за счет других" в постколониальную эпоху.