Лавров уверен, что санкционное давление Запада на Китай будет возрастать

По словам главы МИД РФ, Запад уже ведет санкционные войны против Пекина

ТАСС, 10 марта. Санкционное давление западных стран на Китай будет только возрастать, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Я уверен, что санкционное давление на Китай будет только нарастать, это практически анонсировано [Западом]", - сказал министр.

Лавров указал, что Запад уже ведет санкционные войны против Пекина, отметив, в частности, "запрет на доступ Китая к любым материалам, технологиям, которые могут помочь КНР принимать прорывные решения в сфере высоких технологий".