Лавров: Запад решил, что гибридная война против РФ должна идти не на жизнь, а на смерть

По словам главы МИД РФ, в отношении России употребляются предельно агрессивные выражения

ТАСС, 10 марта. Запад для себя решил, что гибридная война против России должна идти не на жизнь, а на смерть. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"При этом в отношении России употребляются предельно агрессивные выражения, предельно агрессивная риторика и действия, которые выражаются прежде всего в незаконных беспрецедентных санкциях, показывают, что Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть", - отметил глава дипведомства.

"Эта гибридная война, которую он [Запад] задолго до прошлого года готовил, сразу после госпереворота [на Украине], воспринимается им как "это есть наш последний решительный бой". Вот где-то примерно так", - добавил Лавров.