Слуцкий заявил о соответствии ирано-саудовских договоренностей концепции безопасности РФ

По словам председателя думского комитета по международным делам, Россия планирует несколько шагов в развитии этих договоренностей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Договоренности, достигнутые в Пекине Саудовской Аравией и Ираном при содействии китайской стороны, соответствуют духу российской Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива, это поможет урегулированию в регионе. Об этом ТАСС в субботу заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Достигнуты важнейшие договоренности по возобновлению дипотношений, что считаю фундаментальным шагом по нормализации двустороннего саудовско-иранского взаимодействия. Это соответствует духу российской Концепции безопасности в регионе Залива и будет способствовать урегулированию региональных конфликтов", - сказал депутат.

Слуцкий указал на то, что Россия планирует несколько шагов в развитии этих договоренностей, в том числе - в экономической плоскости. "В этом плане считаю стратегическим проект Международного Транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", который станет ключевым фактором положительной обратной связи для безопасности, стабильности и развития в этом важнейшем регионе", - отметил глава комитета.

"Запуск МТК "Север - Юг" станет знаковым событием не только в логистике, но и в политике, и архитектуре безопасности Большой Евразии, важнейшей экономической надстройкой на стратегическом базисе, достигнутом в Пекине", - заключил Слуцкий.

Об отношениях Ирана и Саудовской Аравии

В пятницу агентство Tasnim сообщило о договоренности Ирана и Саудовской Аравии восстановить дипломатические отношения и планах открыть посольства в течение двух месяцев. С 6 по 10 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. В нем указывается, что Тегеран и Эр-Рияд привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.