В МИД РФ указали на фейки по оплате в российских консульских учреждениях в ФРГ

В ведомстве отметили, что ставки консульских сборов определены постановлением правительства РФ в долларах США, которые конвертируются по текущему курсу в местную валюту

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. МИД РФ указал на тиражируемые фейки по поводу того, каким образом российские консульские учреждения в ФРГ взимают плату за предоставляемые россиянам услуги. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Telegram-канале российского дипведомства.

"В связи с появившимися в ряде интернет-ресурсов провокационными публикациями относительно работы российских консульских учреждений (РКЗУ) в ФРГ и того, что они якобы отказываются принимать у россиян рубли в качестве платы за предоставляемые услуги, требуя расплачиваться исключительно в евро, хотели бы внести ясность. Оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом регламентирована законодательством РФ и осуществляется в местной валюте страны пребывания", - указали в МИД РФ.

В министерстве пояснили, что ставки консульских сборов определены постановлением правительства РФ в долларах США, которые конвертируются по текущему курсу в местную валюту. С учетом того, что у консульств отсутствуют рублевые счета в странах их пребывания, возможности приема платежей в рублях нет, добавили в МИД РФ.

"Консульские учреждения России в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР, вот только после введения санкций российским консульствам было отказано германской стороной даже в обслуживании в платежных системах Visa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР. Разрешили использование только так называемые EC-карты", - указали в дипведомстве. "Поясним, что ЕС-карта - это electonic cash karte, а не карта Евросоюза. Это дебетовая карта, выдаваемая германскими банками с привязкой к другой мастер-карте. ЕС картой можно расплатиться по всей Европе почти во всех магазинах. Практически у всех граждан, проживающих в ФРГ, ЕС-карты имеются", - добавили в министерстве.

В МИД РФ пояснили, что в редких случаях, если такой карты нет или если заявитель приехал из сопредельного государства, РКЗУ разрешают либо оплатить предоставляемую услугу банковским переводом, либо наличными - в зависимости от условий каждого конкретного консульства.

В этой связи в министерстве призвали россиян не поддаваться на информационные провокации и вбросы анонимных Telegram-каналов. "Если бы эти ресурсы думали о россиянах, они бы подвергли тотальной медиа обструкции те западные режимы, которые препятствуют работе консульских учреждений, куда люди приходят для решения насущных проблем", - заключили в ведомстве.