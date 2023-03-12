Мишустин 13 марта встретится с депутатами Госдумы от "Единой России" и ЛДПР

Встречи пройдут в здании правительства, отметили в пресс-службе кабмина

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин в понедельник проведет первые консультации с депутатами Государственной думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента, сообщили в воскресенье в пресс-службе кабинета министров.

"Встречи с представителями фракций политических партий "Единая Россия" и ЛДПР состоятся в здании правительства", - анонсировали там.

В пресс-службе отметили, что рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов. Впервые такой формат был опробован в 2021 году.