12 марта, 16:19
Военная операция на Украине

Захарова назвала "грандиозным враньем" слова Кулебы о нежелании России вести переговоры

Захарова назвала "грандиозным враньем" слова Кулебы о нежелании России вести переговоры
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что киевский режим на законодательном уровне запретил вести переговоры с Москвой

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "грандиозным враньем" заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы отсутствии у Москвы желания вести с Киевом переговоры по урегулированию кризиса. Об этом она написала в воскресенье в своем Telegram-канале.

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Официальный представитель МИД РФ отметила, что Кулеба в интервью газетам La Repubblica и La Stampa назвал лицемерами тех итальянцев, кто выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, так как это в его понимании является "пожеланием его стране поражения и прекращения ее существования". Однако, как подчеркнула Захарова, глава украинского МИД согласился с тем, что для переговоров "всегда есть место", и заявил, что не видит стремления к ним со стороны Москвы.

"Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией", - написала Мария Захарова.

Она также обратила внимание, что Кулеба предрек "конец Европы в случае поражения Украины". "Оптимист, конечно. В нынешнем виде Европа закончилась ровно тогда, когда Евросоюз допустил Вашингтон к управлению своими политическими институтами и окончательно подчинился НАТО", - отметила дипломат. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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