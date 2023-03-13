В Кремле заявили, что не знали о желании Папы Римского посетить Владивосток

По данным некоторых СМИ, понтифик хочет посетить российский город после запланированного на весну визита в Монголию

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не в курсе публикаций о том, что Папа Римский Франциск хотел бы после запланированного на весну визита в Монголию посетить Владивосток.

"Нет, мы узнали это из того, что вы сейчас сказали", - сказал Песков в понедельник в ответ на вопрос одного из журналистов, известно ли Кремлю о таком желании понтифика.

Он отметил, что контакты между Россией и Ватиканом идут как по государственной линии - через дипломатов, так и по церковной. "Другой информацией я не располагаю на этот счет", - повторил Песков.

В ответ на вопрос, подключится ли Кремль к решению связанных с этим вопросов при необходимости, он подтвердил: "Безусловно". "Сначала нужно задействовать дипломатические каналы и так далее. Давайте дождемся каких-то официальных заявлений со стороны Ватикана на этот счет", - призвал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом сообщил, что Папа Римский хотел бы после запланированного на весну визита в Монголию посетить Владивосток и побывать в российском национальном парке "Земля леопарда". По его словам, ранее понтифик дал имя дальневосточному леопарду из российского нацпарка.