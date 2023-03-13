Эксперт указал, что запуск крылатых ракет КНДР не нарушал международное право

Политолог-кореевед Александр Жебин отметил, что "бряцание" оружием со стороны США и Южной Кореи не способствует нормализации обстановки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Запуск двух крылатых ракет, осуществленный Пхеньяном в воскресенье, не нарушает никаких международных норм, а "бряцание" оружием со стороны Вашингтона и Сеула у границ КНДР в свою очередь не способствует нормализации обстановки в регионе и возобновлению диалога. Таким мнением поделился в понедельник в беседе с ТАСС политолог-кореевед Александр Жебин.

"Запуск двух крылатых ракет КНДР не нарушает никаких международных норм и правил. КНДР запрещено запускать ракеты с использованием баллистических технологий резолюцией Совета Безопасности ООН. Что же касается крылатых ракет, то они в этот перечень не вошли, так что КНДР, как и любая другая страна, может испытывать такие ракеты, что, кстати, делают все соседние страны", - указал аналитик.

"Но что касается в целом обстановки на полуострове, конечно, широкомасштабные маневры, которые то и дело американцы и южнокорейцы проводят, бряцание новейшим оружием у границ КНДР никак не способствуют нормализации обстановки в этом районе и началу диалога", - добавил он, комментируя регулярные военные учения, проводимые США и Южной Кореей.

Специалист обратил внимание на то, что США, предлагая двум Кореям возобновить диалог, "одновременно с этим вводят все новые и новые санкции против КНДР, угрожают силой, проводят маневры, которые откровенно направлены на уничтожение северокорейского руководства". По словам политолога, "северокорейцы, конечно, вынуждены реагировать на эти угрозы".

В ходе беседы эксперт также указал на факт начала гонки ракетных вооружений на Корейском полуострове и выразил мнение, что сложившуюся ситуацию можно было бы "урегулировать хотя бы отчасти подключением Северной и Южной Кореи к режиму контроля в этой области".

В воскресенье КНДР запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки в рамках учений. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались в том числе средства военного сдерживания на фоне того, что "военные провокации США и Южной Кореи достигают пределов". В Пхеньяне подобные учения называют репетицией войны с народной республикой.