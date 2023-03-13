В ЛНР в ближайшее время запустят проект "Моя карьера с "Единой Россией"

С его помощью будут оказывать содействие в трудоустройстве участникам боевых действий

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" намерена запустить проект "Моя карьера с "Единой Россией" в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время, помощь в трудоустройстве смогут получать участники боевых действий.

"У нас есть единый партийный проект, который называется "Моя карьера с "Единой Россией". Мы его запустили в прошлом году, это один из самых новых наших проектов пилотных. Мы его отработали в пяти пилотных регионах, он показал себя как очень успешный пилотный проект. В этом году мы приняли решение распространить его на всю страну, в том числе, я очень надеюсь, что в скором времени он заработает и в Луганской Народной Республике", - сказала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в понедельник на открытии третьей сессии проекта "Росликбез", прошедшей в луганском офисе регионального отделения партии "Единая Россия".

В свою очередь председатель Народного совета (парламента) ЛНР, секретарь Луганского реготделения "Единой России" Денис Мирошниченко уточнил, что помощь в трудоустройстве будут получать участники боевых действий. "В рамках данного проекта мы, безусловно, будем уделять в первую очередь внимание тем людям, которые являются участниками боевых действий, потому что, заканчивая свою жизнь на передовой, они должны максимально интегрироваться в мирную жизнь", - отметил он. По словам Мирошниченко, в региональную общественную приемную председателя "Единой России" Дмитрия Медведева жители регулярно обращаются с просьбой помочь в поиске работы. "Подчеркну - у нас нет задачи подменять государственные органы власти и те ведомства, которые занимаются непосредственно занятостью населения. Но подчеркну, что мы будем таким связующим звеном между населением и теми структурами, которые могут дать возможность реализовать свой потенциал", - добавил глава Народного совета ЛНР.

19 января пресс-служба "Единой России" сообщила, что партия запускает проект "Моя карьера" по всей России, в рамках него граждане смогут обратиться в центры и получить помощь в трудоустройстве. Отмечалось, что с сентября 2022 года по январь 2023 года в пяти пилотных регионах уже прошло более 100 мероприятий (ярмарки вакансий, экскурсии для молодежи по предприятиям), в которых приняли участие около 10 тыс. человек.