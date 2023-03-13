Посол заявил, что Москва готова пойти навстречу, если Гаага захочет нормализации отношений

Александр Шульгин отметил, что ответственность за дальнейший демонтаж российско-голландских отношений полностью ляжет на Нидерланды

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Москва готова в будущем пойти навстречу Гааге ровно настолько, насколько та сама захочет возобновить двустороннее сотрудничество, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

"Если они захотят вернуться к нормальным отношениям, то мы будем готовы пойти им навстречу ровно настолько, насколько они сами будут готовы продвигать наши отношения, возобновлять наше сотрудничество", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

По словам дипломата, Нидерланды - недружественная для России страна, а потому неудивительно, что Гаага предпринимает все новые недружественные шаги в отношении Москвы.

"Понятно, что мы отвергаем все претензии голландцев, все их измышления в отношении России в контексте того, что происходит на Украине. Предупреждаем, что ответственность за дальнейший демонтаж российско-голландских отношений полностью ляжет на голландскую сторону", - отметил Шульгин.