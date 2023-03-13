МИД заявил, что перед РФ стоит задача недопущения "лобового столкновения" ядерных держав

Как отметил директор департамента внешнеполитического планирования российского дипведомства Алексей Дробинин, Запад разрушает механизмы коллективной безопасности, выработанные в XX веке

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Недопущение "лобового столкновения" ядерных держав является задачей российской дипломатии на нынешнем этапе, поскольку оно чревато самыми высокими рисками эскалации. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в опубликованном в понедельник интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" РИСИ.

"Перед дипломатией на нынешнем этапе встает новая старая задача - не допустить "лобового столкновения" между ядерными державами, чреватого самыми высокими рисками эскалации, вероятность которого из-за безрассудных действий наших оппонентов значительно возросла", - сказал он.

По словам Дробинина, сегодня Запад разрушает механизмы коллективной безопасности, выработанные в XX веке, "в угоду конъюнктурным политическим устремлениям". "Аррогантное и деструктивное поведение [Запада] завело в глубокий тупик Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подорвало систему договоров по контролю над вооружениями, способствовало появлению новых горячих точек и в целом значительно увеличило угрозу всеобщей безопасности", - перечислил директор департамента. Он отметил рост военных расходов США и их союзников, а также их военную помощь Украине и проводимую Вашингтоном "ускорившуюся ремилитаризацию Германии и Японии".

"Будем откровенны: украинский кризис и то, что ему предшествовало, со всей очевидностью демонстрируют неготовность западных коллег работать над совместным строительством системы коллективной безопасности. Хотя постулат о неделимости безопасности в глобальном и региональных измерениях никто не отменял, они предпочли его проигнорировать и сознательно пошли на эскалацию", - сказал дипломат.

Он отметил, что построение более устойчивой архитектуры безопасности сможет произойти только в случае "отказа США и их сателлитов от ставки на силовое доминирование" и осознания Западом безальтернативности мирного сосуществования с другими странами, включая РФ, Китай, Иран, Северную Корею. "Добиться этого будет непросто. Пока геополитические обстоятельства этому не способствуют", - заключил Дробинин.