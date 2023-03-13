МИД РФ: в стране помнят, как Запад поддерживал террористов на Северном Кавказе в 1990-е

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин усомнился в том, помнят ли западные страны, что "традиционные нравственные и духовные ценности" являются общими для всех цивилизаций

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия помнит, как западные страны поддерживали террористов на Северном Кавказе в 1990-е годы, и видит, как и сейчас Запад развивает "русофобский проект бандеровского укронацизма". Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" РИСИ, опубликованном в понедельник.

"У нас в России мы хорошо помним то, как Запад поддерживал террористов на Северном Кавказе в 1990-е годы, и видим, как он взрастил и сегодня носится с русофобским проектом бандеровского укронацизма", - сказал он.

Дробинин усомнился в том, помнят ли западные страны, что "традиционные нравственные и духовные ценности" являются общими для всех цивилизаций. Дипломат также выразил уверенность, что в случае отхода от них неизбежны кризисы и упадок, "и в истории масса таких примеров".

Директор департамента МИД разъяснил позицию Москвы о том, как исправить положение дел. "Решение в том, чтобы во взаимодействии с единомышленниками стараться формировать глобальную повестку дня, ставить важные для нас и созвучные интересам большинства стран злободневные проблемы, совместно и в конструктивном ключе искать пути их решения, работать над укреплением международно-правовых начал в межгосударственных отношениях", - добавил он.

Дипломат также обратил внимание на то, что сохранение дистанции с западным блоком даст России возможность выстроить "развернутое сотрудничество с другими важнейшими цивилизационными платформами - китайской, арабо-мусульманской, индо-южноазиатской, африканской, латиноамериканской, геополитическим регионом АСЕАН". "Именно там сейчас сосредоточено наибольшее число наших единомышленников и друзей", - резюмировал он.