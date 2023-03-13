МИД РФ заявил о поддержке российских подходов по информбезопасности большинством в ООН

В ведомстве отметили готовность к взаимодействию со всеми партнерами в международной организации на равноправной основе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Большинство стран - членов ООН, несмотря на давление Запада, разделяет прагматичный подход РФ к вопросам обеспечения международной информационной безопасности (МИБ). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам четвертой сессии Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по международной информационной безопасности, которая состоялась 6-10 марта в Нью-Йорке.

"Российская межведомственная делегация, несмотря на чинимые США визовые ограничения, приняла участие в мероприятии и внесла конструктивный вклад в работу группы, - сообщили в Министерстве. - Наши дипломаты представили концепцию конвенции ООН об обеспечении МИБ, проект реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных инцидентах, а также видение будущего формата регулярного диалога по МИБ в ООН". "Заседание показало, что большинство стран - членов ООН, несмотря на попытки западных представителей политизировать дискуссию, разделяет наш прагматичный подход к вопросам обеспечения МИБ", - отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что "российские предложения были восприняты с интересом, а "целый ряд делегаций выразил готовность поддержать их и выступить в качестве соавторов". "Развивающиеся государства поделились собственными полезными наработками, направленными на решение задач развития взаимодействия и наращивания цифрового потенциала, - указали в МИД РФ. - Однозначно высказывались против милитаризации информационного пространства, распространения дезинформации и бездоказательных обвинений государств в совершении компьютерных атак".

В дипведомстве РФ также подчеркнули, что запущенная по инициативе России РГОС "является единственным открытым и всеохватным переговорным механизмом по проблематике МИБ под эгидой ООН". "Продолжим деятельное участие в работе РГОС, открыты к взаимодействию со всеми партнерами на равноправной основе. Наш приоритет - <...> формирование глобальной системы МИБ в интересах предотвращения конфликтов в информационном пространстве и использования ИКТ на благо развития государств", - заключили в МИД России.