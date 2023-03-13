МИД РФ: Запад столкнулся с опиоидным кризисом из-за политики по легализации наркотиков

Замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что на Западе речь уже идет не только "о легализации якобы менее вредного каннабиса, но и о снятии запретов на употребление таких опасных веществ, как метамфетамин и героин"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Несколько западных стран столкнулись с беспрецедентным опиоидным кризисом из-за своей бездумной политики по легализации наркотиков вместо борьбы с ними. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов на 66-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая проходит в Вене.

Он подчеркнул, что на Западе речь уже идет не только "о легализации якобы менее вредного каннабиса, но и о снятии запретов на употребление таких опасных веществ, как метамфетамин и героин". "Bce мы видим результаты такой бездумной политики вседозволенности. Ведь не случайно именно эти страны столкнулись с беспрецедентным по числу жертв опиоидным кризисом", - отметил замминистра, текст выступления которого опубликовано на сайте российского дипведомства.

По его словам, это показывает неготовность Запада к ответственному поведению в антинаркотической области. "Уже несколько лет мы являемся свидетелями того, как узкая группа западных стран считает себя вправе не выполнять профильные конвенции", - добавил дипломат. При этом он подчеркнул, что Россия решительно противодействует подобным попыткам "навязать нарколиберальные ценности, a на практике - потворствовать интересам крупного бизнеса и даже наркокриминала". "С удовлетворением отмечаем, что за последние годы существенно нарастила свой антинаркотический потенциал Шанхайская организация сотрудничества, которая совместно с ОДКБ, СНГ, ЦАРИКЦ (Центральноазиатским региональным информационным координационным центром) продолжает выстраивать заслон на северном пути контрабанды афганских наркотиков в Европу", - указал Сыромолотов.

Он обратил внимание, что Москва приветствует решимость отдельных групп стран и объединений, таких как Центральная Азия и АСЕАН, по созданию регионов, свободных от наркотиков. "Подобные инициативы являются важным шагом к достижению нашей общей цели - искоренению глобальной наркопреступности и построению общества, свободного от злоупотребления наркотиками", - пояснил замглавы МИД РФ.

Сыромолотов констатировал, что Россия расширяет географический и тематический охват содействия дружественным странам в вопросах борьбы с наркотиками, а российские компетентные ведомства продолжают делиться c партнерами передовым опытом в таких областях, "как пресечение наркопреступности и незаконных финансовых потоков в онлайн-пространстве, вовлечение активной молодежи в профилактическую работу, повышение доступности наркосодержащих обезболивающих препаратов и многих других".