13 марта, 16:32

Мишустин назначил еще трех заместителей председателя Социального фонда России

Должности заняли Наталия Петрова, Андрей Чалов и Алексей Поликашин

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении еще трех заместителей председателя Социального фонда России - Наталии Петровой, Андрея Чалова и Алексея Поликашина. Соответствующие документы опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Петрову Наталию Владимировну заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в одном из документов.

Еще двумя аналогичными распоряжениями Мишустин назначил Андрея Чалова и Алексея Поликашина заместителями председателя Социального фонда РФ.

Социальный фонд был образован в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, он начал работать с 1 января. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация