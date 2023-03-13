Мишустин назначил еще трех заместителей председателя Социального фонда России

Должности заняли Наталия Петрова, Андрей Чалов и Алексей Поликашин

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении еще трех заместителей председателя Социального фонда России - Наталии Петровой, Андрея Чалова и Алексея Поликашина. Соответствующие документы опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Петрову Наталию Владимировну заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в одном из документов.

Еще двумя аналогичными распоряжениями Мишустин назначил Андрея Чалова и Алексея Поликашина заместителями председателя Социального фонда РФ.

Социальный фонд был образован в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, он начал работать с 1 января.