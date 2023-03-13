Лавров и глава МИД Никарагуа выступили против политики вмешательства во внутренние дела

Стороны поддержали принципы защиты суверенитета

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с никарагуанским коллегой Денисом Монкадой Колиндресом развитие стратегического партнерства, стороны поддержали принципы защиты суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули созвучие позиций в поддержку основополагающих целей Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций, важность защиты суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", - говорится в сообщении российского дипведомства.

На Смоленской площади добавили, что министры обменялись мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. "Выражена обоюдная настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям", - указали в МИД РФ.