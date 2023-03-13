Лавров и глава МИД Ирана подтвердили настрой на координацию в преддверии очных контактов

В МИД РФ сообщили, что стороны отметили рекордные показатели товарооборота

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в понедельник по телефону подтвердили настрой на тесную координацию в преддверии очных контактов.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что визит главы МИД Ирана в Россию ожидается в марте. "Главы внешнеполитических ведомств провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в МИД РФ, министры отметили "укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества". "Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран", - подчеркнули в дипведомстве.