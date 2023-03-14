Дума обсудит интеграцию сферы культуры и судебной системы новых регионов в РФ

Пакет законопроектов об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в судебную систему России депутаты рассмотрят во втором чтении

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроекты об интеграции новых регионов в судебную систему РФ, а также в российское правовое поле в сфере культуры. Кроме того, депутаты обсудят особый порядок сдачи выпускных и вступительных экзаменов для школьников и выпускников приграничных регионов, а также увеличение страховой выплаты семьям погибших из-за несчастного случая на производстве.

Пакет законопроектов об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в судебную систему России депутаты рассмотрят во втором чтении. Документы предусматривают создание на территории новых регионов федеральных судов общей юрисдикции, в том числе военного суда, а также арбитражного суда. Устанавливается также порядок проведения Высшей квалификационной коллегией судей РФ конкурсного отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов. Предполагается, что преимущество на замещение должности судьи федерального суда будет у россиян, занимавших должности судей судов, действовавших на территории этих регионов на день принятия в состав России. При этом такие судьи должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи.

Законопроект о сохранении культурного наследия в новых регионах РФ и интеграции их в российское правовое поле Госдума также рассмотрит во втором чтении. Документ был внесен кабмином в Думу 10 февраля, в первом чтении он был принят 22 февраля. Законопроект предлагает наделить кабмин правом относить памятники истории и культуры в новых регионах к объектам культурного наследия федерального значения. Что касается списка объектов регионального значения, включать в него объекты культуры в новых регионах будут высшие исполнительные органы субъектов РФ. Эта работа должна быть проведена до 1 января 2026 года.

Кроме того, кабмин предлагает до конца 2027 года включить находящиеся в новых регионах архивные, ценные и редкие документы, библиотечные и музейные коллекции и предметы в состав архивного, музейного, национального библиотечного и национального библиотечно-информационного фондов РФ. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы поддержал ряд поправок. Так, согласно одной из них, государственную охрану предлагается распространить на выявленные объекты культурного наследия.

Особый порядок экзаменов в приграничных регионах

Депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации для школьников приграничных регионов, которые обстреливаются ВСУ. Документ был внесен в Думу группой сенаторов и депутатов-единороссов в феврале, среди авторов - спикер Госдумы Вячеслав Володин и секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Согласно законопроекту, правительство РФ в 2023 году сможет устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся в отдельных общеобразовательных организациях. Перечень таких организаций утвердит Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором. Кроме того, кабмин также наделяется полномочиями устанавливать особенности приема на обучение по программам высшего образования. Как отмечал ранее Турчак, порядок госаттестации и поступления в вузы в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, будет аналогичен тому, как это организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Он также называл нецелесообразным проводить в привычном виде ЕГЭ в приграничных регионах, "когда линия фронта находится совсем недалеко".

Депутаты также рассмотрят во втором чтении правительственный законопроект об увеличении до 2 млн рублей страховой выплаты семьям погибших из-за несчастного случая на производстве. Кабмин внес инициативу на рассмотрение палаты 24 ноября прошлого года, депутаты приняли ее в первом чтении 24 января. Согласно действующему закону, в случае смерти застрахованного лица размер единовременной страховой выплаты на семью составляет 1 млн рублей.

Ко второму чтению профильный комитет Думы одобрил ряд поправок. Согласно одной из них, в страховой стаж работника предлагается засчитывать период его пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ.