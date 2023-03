Медведев за год описал 12 сценариев для Украины

Зампред Совбеза РФ также представил несколько вариантов развития ситуации в мире

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев за год публикаций в Telegram описал в общей сложности 12 возможных сценариев будущего для Украины и несколько вариантов развития ситуации во всем мире.

Среди них - утрата Украиной выхода к морю, превращение Львова в Лемберг и другие территориальные потери, военный переворот, "тотальная капитуляция" Киева и даже полный крах страны и ее государственности. Исчезнуть, по его мнению, может и "старушка Европа", измученная "альфа-самцом" США, - если к тому моменту в мире не начнется Третья мировая война.

Политик вскоре после начала спецоперации объявил, что западные социальные сети скомпрометировали себя, и 14 марта 2022 года завел Telegram-канал, первый пост в котором появился спустя три дня. Сейчас число публикаций насчитывает 267, а количество подписчиков перевалило за миллион.

Медведев признавался, что пишет посты сам, а резкий стиль помогает проще доносить до читателей мысли по актуальным темам.

Облако слов

Чаще всего зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале употреблял слова "Россия" (313 раз), "страна" (264) и "Украина" (147). В топ-10 среди прочего вошли также США (100, и еще 34 раза слово "Америка"), а термины "война" и "мир" оказались соседями (96 и 95 упоминаний соответственно).

Слово "санкции" Медведев использовал 81 раз (в шести постах они в шутку назывались "адскими"). Про ядерные потенциалы и опасность их столкновения политик упоминал более 20 раз. Он допускает, что в случае затяжного конфликта "в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы". Медведев уверен при этом, что только "полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта".

Политик часто отзывался нелестно о желающих "раздербанить" Россию. В топ его любимых (и наиболее мягких) эпитетов в адрес тех или иных персон вошли "идиот" (восемь упоминаний), "клоун" (восемь), "урод" (семь), "прихвостень" (шесть), "дурачок", "выродок" и "ублюдок" (по четыре каждый). В ход шли также "интеллектуальные пигмеи", "похрюкивающие подсвинки" и "бессловесные манкурты".

Ситуацию на Украине в глазах адекватных европейцев Медведев называл "порнографическим шоу", а в качестве последствий предрекал миру "неуправляемое гуляй-поле" и "путь к новой вселенской сингулярности - в преисподнюю".

Поговорки и цитаты

Общий объем написанного Медведевым в Telegram составил за год около 262,5 тыс. знаков. Это сопоставимо с половиной романа "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова и почти в 45 раз больше "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина. Оба эти произведения зампред Совбеза цитировал в своем канале, как и "Скотный двор" Джорджа Оруэлла, Empire V Виктора Пелевина, "Белую гвардию" и "Бег" Михаила Булгакова и другие литературные источники.

Замглавы СБ РФ цитировал и песни: The Winner Takes It All группы АВВА и The Show Must Go On группы Queen.

Несколько раз Медведев говорил пословицами и поговорками: "А la guerre comme a la guerre" ("На войне как на войне", про визовую политику ЕС), "Сгорел сарай - гори и хата" (о потерях Польши от русофобии), "He laughs best who laughs last" ("Хорошо смеется тот, кто смеется последним", про ответ РФ на санкции), "Tertium non datur" ("Третьего не дано", про "полтора сценария" разрешения украинского кризиса).

Кругозор читателей автор расширял также терминами "цугцванг" (положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции - про ситуацию, в которой оказался президент Украины Владимир Зеленский), "пароксизм" (внезапное обострение болезни - про нарастающую на Западе русофобию) и четыре раза "камарилья" (группа интриганов - про противников РФ).

Механика постов

Самая короткая текстовая публикация - 72 знака - вышла в декабре прошлого года и содержала пожелания Медведева по поводу участников финала чемпионата мира по футболу. Некоторые посты сопровождались эмодзи. Четыре поста (три видео и коллаж на тему отставок европейских лидеров) зампред Совбеза выложил без комментариев.

Однажды он поделился фотографией пушистого голубоглазого кота, лежащего на ковре "в ожидании очередного пакета санкций".

В среднем за последние три месяца посты политика собирали около 2 млн просмотров. Самой читаемой за все время стала публикация от 7 июня 2022 года, в которой Медведев объяснил резкий тон своих высказываний в Telegram и заявил, что ненавидит врагов России. Сообщение собрало около 6,1 млн просмотров.

Медведев продолжает вести аккаунты и в других социальных сетях, том числе иногда обновляет и Twitter (на русскоязычной странице он опубликовал 20 постов, на англоязычной - 69). В запрещенных в РФ Instagram (2,3 млн подписчиков) и Facebook (1,3 млн подписчиков) (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Медведев за прошедший год не появлялся.