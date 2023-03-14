В Думу внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Гулина

Документ намерены рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 16 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Новые люди" Максима Гулина. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Гулина Максима Алексеевича <…> 13 марта 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу", - указывается в документе.

Предполагается, что проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 16 марта.

В пресс-службе фракции "Новые люди" во вторник журналистам сообщили, что Гулин идет реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле в исполнительной власти.