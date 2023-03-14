Выборы в законодательный орган Херсонской области пройдут по пропорциональной системе

Количество мест в региональном парламенте будет минимальным, сообщил и.о. главы области Владимир Сальдо

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Пропорциональная система будет использоваться на предстоящих выборах в законодательный орган Херсонской области, количество мест в региональном парламенте будет минимальным, сообщил ТАСС во вторник и.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Выборы будут проходить по пропорциональной системе. Количество мест в областном законодательном органе <…> будет определено в ближайшее время, но оно будет минимальным - чем меньше, тем лучше", - сказал Сальдо.

Создание избирательной комиссии Херсонской области положило начало формированию законодательного органа в регионе, сообщил Сальдо в кулуарах проходящего во вторник в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения. Запорожская область" и "Лидеры возрождения. Херсонская область".

"На прошлой неделе был создан ЦИК Херсонской области, который начал свою работу. Считайте, что начало уже положено, - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о сроках начала формирования законодательного органа власти в области. - Сейчас уже разворачивается работа по подбору специалистов в территориальные и участковые комиссии. Вся система избирательная уже формируется, значит избирательный процесс уже начался".

На минувшей неделе в Херсонской области сформировали избирательную комиссию региона. Ее главой назначена Марина Захарова, возглавлявшая региональный избирком при проведении референдума по вопросу вхождения области в состав РФ в сентябре 2022 года.

В единый день голосования 10 сентября в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.