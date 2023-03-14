14 марта, 13:31,
обновлено 14 марта, 13:47

В МИД РФ ожидают участия большинства африканских стран в саммите с Россией

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что большинство африканских стран проигнорирует угрозы и шантаж со стороны Запада и примет участие во втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на международном форуме РСПП "Россия - Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".

"Мы, конечно же, рассчитываем на участие большинства стран Африки в саммите. Мы убеждены, что большинство руководителей государств проигнорирует те неприкрытые угрозы и откровенный шантаж со стороны западных государств, которые буквально требуют прекратить сотрудничество африканских стран с Россией", - сказал он. 

Теги:
Россия
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