МИД РФ: по итогам саммита Россия - Африка планируется принятие политической декларации

По словам посла по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Олега Озерова, содержание документа будет обсуждаться со всеми африканскими странами

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Политическую декларацию и совместный план действий планируется подписать по итогам второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на международном форуме РСПП "Россия - Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".

"Мы уже говорили о политической декларации, мы также намерены обсудить со всеми африканскими странами ее наполнение, содержание. Это будет наш совместный документ, который отражает наши общие интересы. И мы уверены, что мы придем к согласию. Второй документ будет касаться нашего совместного плана действий. У нас уже готов и согласован с Африканским союзом совместный план действий, он готов к подписанию", - сказал он.