Посольство РФ назвало конфронтационной позицию Британии в отношении России

В диппредставительстве отметили, что обновленная версия Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства основана, в частности, на отрицании законных интересов России

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании назвало конфронтационной и идеологизированной линию правительства Соединенного Королевства в отношении РФ. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, распространенном во вторник в свете опубликованной 13 марта обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.

"Предварительный анализ новой стратегии свидетельствует о том, что линия британского правительства в отношении нашей страны по-прежнему носит сугубо конфронтационный и идеологизированный характер. Она основана на отрицании законных интересов нашей страны и ее права на обеспечение национальной безопасности и защиту наших граждан и соотечественников", - заметили в посольстве.

"Лондон так и не сподобился на переосмысление собственных тупиковых внешнеполитических установок на российском направлении. Ни на словах, ни тем более на деле мы не наблюдаем не то что готовности к восстановлению отношений, но хотя бы отказа от демонизации нашей страны и навешивания на нее всех мыслимых и немыслимых обвинений. Остается лишь надеяться, что британский истеблишмент со временем осознает всю пагубность опасных и безответственных действий, и откажется от искусственного втягивания своей страны в конфронтацию", - сообщили в диппредставительстве.

В опубликованном накануне 63-страничном документе говорится, что приоритетом внешней политики королевства в среднесрочной перспективе будет оставаться отражение угрозы, которую Россия якобы создает для европейской безопасности и мирового порядка. В обзоре подчеркивается, что Великобритания намерена сохранять положение одного из лидеров НАТО в ближайшие 10 лет и подавать пример другим странам, наращивая оказываемую Киеву военную поддержку.

Правительство Великобритании обещает увеличить расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. Уточняется, что £3 млрд ($3,6 млрд) будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.