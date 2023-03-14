В ЛНР зарегистрировали первых кандидатов для участия в праймериз

Ими стали секретарь реготделения "Единой России" Денис Мирошниченко, депутат парламента республики Юрий Юров, главный специалист министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Игорь Хабюк и президент благотворительного фонда "Альтаф" Герман Барух

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Первые четыре кандидата зарегистрировались в Луганской Народной Республике (ЛНР) для участия в предварительном голосовании, которое организует региональное отделение партии "Единая Россия". Об этом во вторник сообщила пресс-служба партийного отделения в ЛНР.

"В Луганске 14 марта прошло заседание организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты законодательного органа Луганской Народной Республики, представительного органа муниципального образования административного центра Луганской Народной Республики. На нем зарегистрировали четырех кандидатов", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального отделения "Единой России".

Отмечается, что среди первых кандидатов для участия в праймериз председатель Народного совета (парламента) ЛНР, секретарь регионального отделения "Единой России" Денис Мирошниченко, депутат парламента республики Юрий Юров, главный специалист министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Игорь Хабюк и президент благотворительного фонда "Альтаф" Герман Барух.

7 марта пресс-служба луганского регионального отделения "Единой России" сообщила, что в республике сформирован организационный комитет по проведению предварительного голосования партии. В оргкомитет вошли 13 человек - члены партии и общественники, возглавил его Мирошниченко. Отмечалось, что также был дан старт предварительному голосованию по отбору кандидатов от партии для предстоящих выборов в Народный совет ЛНР и городской совет Луганска. 9 марта Мирошниченко первым в ЛНР подал документы для участия в праймериз.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Ранее член Центризбиркома России Константин Мазуревский сообщал, что в ДНР и ЛНР пройдут выборы в народные советы республик.