Путин заявил, что США были заинтересованы в подрыве "Северных потоков"

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Вашингтону был выгоден теракт на "Северных потоках", потому что теперь он может поставлять в Европу свой куда более дорогой сжиженный природный газ, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически Штаты, конечно, заинтересованы - для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного - на 25-30% - дороже, чем российский", - обрисовал ситуацию он