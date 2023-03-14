14 марта, 17:05,
обновлено 14 марта, 17:29
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Путин заявил, что США были заинтересованы в подрыве "Северных потоков"

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Вашингтону был выгоден теракт на "Северных потоках", потому что теперь он может поставлять в Европу свой куда более дорогой сжиженный природный газ, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически Штаты, конечно, заинтересованы - для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного - на 25-30% - дороже, чем российский", - обрисовал ситуацию он 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация