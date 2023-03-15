Мишустин в преддверии отчета в Думе встретится с КПРФ и "Справедливой Россией - За правду"

На этой неделе премьер должен пообщаться со всеми пятью парламентскими силами

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин продолжает консультации с депутатами Госдумы для подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента.

В среду он побеседует с представителями фракций КПРФ и "Справедливая Россия - За правду". Встречи состоятся в здании правительства, сообщили в пресс-службе кабмина.

На этой неделе премьер должен пообщаться со всеми пятью парламентскими силами. Консультации с "Единой Россией" и ЛДПР уже состоялись в понедельник, с "Новыми людьми" - запланированы на четверг.

Как отмечали в пресс-службе кабмина, такая дискуссия позволяет обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с законодателями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов. Впервые такой формат был опробован в 2021 году.

Точная дата самого отчета пока не объявлена. Среди обсуждаемых вариантов - 22 или 23 марта.

Острые вопросы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС рассказал, что на встрече с Мишустиным планирует обсудить вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО). "Тема главная - ход специальной военной операции, потому что без надежного тыла, мощной работы экономики, науки, без патриотического воспитания населения это задача нерешаема. Поэтому сейчас должны все сконцентрировать внимание на выполнении послания президента", - сказал он.

Зюганов добавил, что на Россию "обвалилось более 14 тыс. санкций". "Ни с одной страной мира так не обращались. Выстояли прошедший год, но последний год у нас темпы роста упираются в 1%. Так не годится, надо наращивать, надо выстраивать новую политику", - отметил руководитель думской фракции.

Как сообщил ТАСС лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, на консультациях с премьер-министром фракция планирует затронуть в том числе темы образования, здравоохранения и ЖКХ. "Мы поднимем на встрече с главой кабмина вопросы пенсионного обеспечения граждан, в частности индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это вопрос, который традиционно волнует нашу партию. Существенное место в разговоре уделим обеспечению достойных условий жизни гражданам наших новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - добавил он.

Помимо этого, на встрече с главой правительства фракция намерена уделить внимание реализации послания президента Федеральному Собранию. "В продолжение обращения главы государства затронем темы деофшоризации экономики, реформу высшего образования, а также поддержку военнослужащих, защищающих страну в зоне СВО. Кроме того, мы обозначим вопросы по поддержке многодетных семей, защите педагогов и незащищенных слоев граждан", - анонсировал он.

Традиционный формат

Согласно регламенту, Дума ежегодно заслушивает отчеты кабмина о результатах его деятельности. Предварительно фракции направляют свои вопросы в думский комитет по контролю, который затем обобщает их. Совет Госдумы определяет количество вопросов от каждой фракции и срок их предоставления, а также утверждает общий перечень.

При рассмотрении отчета Дума на своем заседании заслушивает председателя правительства. Депутаты вправе задавать премьеру вопросы, высказывать свое мнение о деятельности кабмина. Преимущественное право на выступление принадлежит представителям фракций.