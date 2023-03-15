Комитет Госдумы рассмотрит 60 поправок к президентскому проекту о гражданстве РФ

Точная дата заседания комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками пока не определена, отметил его глава Леонид Калашников

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. 60 поправок поступило в комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ко второму чтению проекта базового закона "О гражданстве РФ". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду глава комитета Леонид Калашников (КПРФ).

"У нас поступило 60 поправок. Мы их все будем рассматривать на комитете в ближайшее время", - сказал он, не уточняя, что предлагается в поправках.

Депутат добавил, что пока точная дата заседания комитета не определена.

Законопроект "О гражданстве РФ" был внесен президентом России Владимиром Путиным в декабре 2021 года. Инициатива направлена на "последовательную реализацию концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы". Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Речь идет о соотечественниках - гражданах бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.