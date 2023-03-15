Лавров обсудил с главой МИД Сирии конфликты на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ, открывая переговоры, заявил, что в ближайшие месяцы может пройти министерская встреча России и Лиги арабских государств

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом конфликты на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество. Текст его вступительной речи на переговорах размещен в среду на сайте МИД РФ.

Лавров, открывая переговоры, также заявил, что в ближайшие месяцы может пройти министерская встреча России и Лиги арабских государств (ЛАГ). "Помимо двустороннего сотрудничества, важное место занимает региональная и международная проблематика. Видим, как меняется обстановка в регионе, прежде всего в том, что касается восстановления прав Сирийской Арабской Республики в Лиге арабских государств. Продолжим поддержку этой позитивной тенденции, позитивных настроений в арабском мире в ходе очередной министерской встречи между ЛАГ и Россией, которую планируем организовать в ближайшие месяцы", - говорится в тексте.

Лавров также коснулся темы сирийского урегулирования, подчеркнув, что Москва будет настаивать на справедливых договоренностях, опирающихся на резолюцию Совета Безопасности ООН. "Это предполагает восстановление суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, ликвидацию террористической угрозы. На всех этих направлениях мы с вами активно сотрудничаем", - сказал он.

"На Ближнем Востоке и в Севере Африке немало других затяжных конфликтов. Выделю из них палестинскую проблему. Так называемое ближневосточное урегулирование не только топчется на месте, но и откатывается назад от принципов, одобренных на Совете Безопасности ООН, на Генеральной Ассамблее и в рамках Арабской мирной инициативы", - добавил российский министр.

Лавров указал на усилия Москвы и Дамаска в контексте защиты принципов работы ООН. "Именно на это нацелена работа созданной не так давно с участием России и Сирийской Арабской Республики Группы друзей в защиту Устава ООН. Она собирает сторонников международного права в противовес группе западных стран, отрицающих международное право и продвигающих выдуманные ими самими "правила", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ выразил уверенность, что встречи с сирийским коллегой, а также переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада в Кремле продвинут стратегическое партнерство стран на новый уровень.