15 марта, 12:02,
обновлено 15 марта, 12:13
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2023

Путин 16 марта обсудит с кабмином реализацию послания Федеральному собранию

Докладчиками выступят в том числе первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с правительством реализацию своего недавнего послания Федеральному собранию и достижение стратегических целей развития страны, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Президент России в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства РФ о реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному Собранию РФ и ходе работы по решению стратегических задач развития", - говорится в сообщении.

Докладчиками по различным социальным и экономическим вопросам выступят первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2023
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