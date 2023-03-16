16 марта, 08:02,
обновлено 16 марта, 08:34
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что у ВСУ есть около пяти дорог снабжения под Авдеевкой

По словам врио главы ДНР, все эти дороги находятся под огневым контролем России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Порядка пяти дорог снабжения остается у Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой, все эти дороги находятся под огневым контролем РФ. Об этом в четверг сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Если брать для нас не менее важный населенный пункт Авдеевка, то у противника остается порядка пяти дорог снабжения. Эти дороги находятся под нашим условным огневым контролем", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Авдеевка - город с населением около 30 тыс. человек, расположенный к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки Вооруженные силы Украины ведут огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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